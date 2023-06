Vanochtend in Oosterhout

Vusala (38) verhuisde van Azerbeid­zjan naar Et­ten-Leur voor het werk van haar man en zij wil ook aan de slag

BREDA - Ze is ambitieus, heeft werkervaring aan een universiteit en wil graag aan het werk. Toch gaat dat niet vanzelf voor Vusala Guliyeva uit Azerbeidzjan. Solliciteren in Nederland blijkt heel anders te gaan dan in haar thuisland. ,,Ik wil trots zijn op wat ik doe.”