Vandalen vernielen auto in centrum Oosterhout

Zestien bestuur­ders met aanhanger bekeurd in Oosterhout en Terheijden

6 april OOSTERHOUT/TERHEIJDEN - Op twee locaties in West-Brabant zijn zaterdag zestien bestuurders van voertuigen met aanhangers bekeurd. Elfmaal was het raak aan het Wilhelminakanaal Oost in Oosterhout, vijfmaal op de Zeggelaan in Terheijden.