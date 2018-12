Vanavond bijeenkomst in Rijen: ProRail erkent meer trillingen, ontkent schade door treinen

RIJEN/DORST - De inzet van een andere locomotief heeft geleid tot meer trillingen langs het spoor tussen Dorst en Oisterwijk. Deze trillingen leiden niet tot schade aan woningen. Dat zijn twee conclusies uit een onderzoek dat spoorbeheerder ProRail heeft laten uitvoeren naar de grote toename van klachten op het traject Dorst-Rijen-Tilburg en Oisterwijk. Maandagavond werden die conclusies gepresenteerd in Oisterwijk, dinsdagavond is dezelfde presentatie in Rijen, woensdag in Dorst.

ProRail schuift dezer dagen met NS en ministerie aan in de gemeenten om bezorgde en soms woedende omwonenden van het spoor te informeren over de uitkomsten van het onderzoek naar 'hinderbeleving', zoals ProRail het noemt. Maandagavond Oisterwijk, dinsdagavond 11 december Rijen, woensdagavond 12 december in Dorst. De uitkomst van het onderzoek vindt deskundige Chiel Roovers van ProRail een eerste stap. ,,Nu we een van de oorzaken hebben gevonden, kunnen we kijken wat we er aan kunnen doen.‘’

Toename klachten

Het extra onderzoek behelsde het plaatsen van camera's en meetapparatuur op elf locaties langs het traject tussen Dorst en Oisterwijk. ,,We hebben daarmee de plotselinge toename van klachten sinds april vorig jaar serieus genomen‘’, zegt Roovers. Onderzoeksbureau Movaris stelt vast dat er inderdaad meer trillingen zijn gekomen, maar dat het aantal maxima niet is toegenomen. De veroorzaker is vooral de Traxx-locomotief die sinds april 2017 ingezet wordt. Twee van deze zware locs worden voor en achter personen- en goederentreinen gezet, zodat rangeren niet meer nodig is.

Rondheid wielen

De trillingen worden onder meer veroorzaakt vanwege de extra gevoeligheid van de wielen van de Traxx ‘om hun rondheid te verliezen’ en een mindere vering. ,,Vooral bij spoorwegovergangen zijn trillingen toegenomen. Waarschijnlijk door de overgang van een relatief zacht bed van stenen naar een harde betonconstructie. Het meest in Dorst en Rijen vanwege de andere bodem. In Dorst nemen we de proef om de overgang zachter te maken’’, zegt Roovers.

Schadeclaims

Tot dusver heeft ProRail alle schadeclaims (Oisterwijk 22, Dorst 12 en Rijen 5) afgewezen. ,,De meeste klachten hebben we onderzocht. In geen enkel geval is er een relatie aangetoond tussen trillingen en bijvoorbeeld scheurvorming. Dat zeggen ingehuurde deskundigen. Meestal gaat het om al aanwezige bouwtechnische gebreken.”

