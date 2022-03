Van vier naar vijf wethouders in Oosterhout? ‘Willen rol van betekenis spelen in regio’

Vrijwilli­gers schrobben stadhuis Oosterhout voor opvang Oekraïense vluchtelin­gen

OOSTERHOUT - Veertien vrijwilligers waren zaterdag in het Oosterhoutse stadhuis druk in de weer met stofzuigers en sopjes. Vanaf april is hier plek voor zo’n zeventig Oekraïense vluchtelingen. ,,Zo heb je toch het idee dat je iets kan doen.”

