Van veertien gemeenten naar één gemeente Altena

De voorzitter van de redactie, Cees de Gast, reikte de eerste exemplaren uit aan de burgemeesters Noordergraaf en Naterop en aan wethouder De Gelder van Werkendam. Naterop concludeerde uit de verhalen dat er bij elke fusie of voornemen daartoe de emotie er telkens vanaf druipt. Ook de omvang van de beoogde gemeente is volgens hem ook steeds weer een item dat in de discussie naar voren komt. Hij verwacht dat ook na het ontstaan van de nieuwe gemeente Altena op 1 januari 2019 ook wel weer gediscussieerd zal gaan worden over de omvang van de gemeente. Is die niet te groot, of te klein. ,,Straks zal wellicht ook deze fusie niet meer zijn dan een rimpeling in de geschiedenis."