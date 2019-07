Van TAART naar lunches bij LOLA in Raamsdonksveer

Door de enorme drukte die is ontstaan valt het doek voor TAART, maken uitbaters Kerstin Bloemendaal (39) en partner Willem de Wijs (32) aan hun klanten bekend. In positieve zin dan, want het bedrijf verkeert in een luxe-positie. Voor de tweede keer in het zevenjarig bestaan zijn ze uit hun jasje gegroeid -de eerste twee jaar zaten ze op de Keizersdijk- en is er een uitbreiding op til.