Van streekziekenhuis tot gratis zwemabonnement, de verkiezingsprogramma's van Geertruidenberg

Rondweg

Een rondweg bij Geertruidenberg, om de kernen te ontlasten van verkeer. "We vragen er aandacht voor, we zeggen niet dat de weg er moet komen", verklaart lijsttrekker Mike Hofkens (Lokaal+). Volgens hem gaat het om een oud plan: een weg langs de noordkant van Geertruidenberg over de Donge naar het Veerse bedrijventerrein Dombosch.

Streekziekenhuis

Een streekziekenhuis in de Dongemond-regio. Dat is het streven van de Sociale Volkspartij voor de lange termijn. Realistisch? "Op dit moment niet, men is veel aan het centraliseren", zegt lijstaanvoerder Piet de Peuter. "Op korte termijn is een poliklinische voorziening reëler."

Gratis zwemabonnement

Een gratis zwemabonnement voor basisschoolkinderen. Dat wil Morgen! als proef voor 2019. "Beweging voor onze jeugd is van groot belang", motiveert de partij. Overigens willen meerdere partijen naar een gratis of zeer voordelig zwemabonnement voor de jeugd.

Pendeldienst

Een pendeldienst naar treinstation Lage Zwaluwe en een shuttledienst van het Veerse busstation naar de bedrijventerreinen. Dat oppert de VVD. "Met een inventarisatie bij werknemers is binnen enkele weken duidelijk of er behoefte is", zegt voorman Patrick Kok. Mogelijk zouden de diensten met vrijwilligers kunnen worden gedraaid, bijvoorbeeld om mensen uit de bijstand werk te bieden.

Schippermuseum

Een schippersmuseum in Raamsdonksveer, ambieert Keerpunt'74. De partij spreekt van een 'eerbetoon' aan de geschiedenis. "Raamsdonksveer is van origine een schippersdorp."

Politiebureau terug

Het politiebureau moet terugkomen, zo wil het CDA. "We willen dat mensen daar aangifte kunnen doen, we snappen dat dit niet makkelijk te realiseren is", verklaart Berrie Broeders. "Maar er is een grotere behoefte om de politie weer zichtbaar op straat te krijgen."

Programmeren