Van Puijfeliks blij met opening: ‘We konden niet slapen van de spanning‘

Afgelopen week mocht het papierbedrijf in Oosterhout weer open na de sluiting van een jaar. Vorig jaar werd bij een grote politie-inval cocaïne gevonden in een container op het terrein, waarop de burgemeester besloot dat het terrein twaalf maanden dicht moest. ,,We hebben echt uitgekeken naar het moment dat we weer open mochten. We konden 's nachts niet slapen van de spanning. Voor ons was het emotioneel toen de deur openging. Dit heeft 364 dagen geduurd. Er gaat een hoop door je heen. We zijn het afgelopen jaar blijven werken, werken en werken.”