Van pizzaborden tot Mozart-elpees: sla je slag bij de kloostermarkt van de zusters in Oosterhout

Die papa die nooit bij de ouderavond is, zit misschien wel in de gevangenis: ‘Er is veel schaamte’

11:35 Die ene vader die nooit bij de ouderavond is en waar ook niet over wordt gepraat. De kans is aanwezig dat die vader in de gevangenis zit, want zo'n 25.000 kinderen in Nederland groeien op met een ouder in detentie.