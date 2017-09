Van Parkfeest in Oosterhout naar Panamakanaal

OOSTERHOUT - Het softwarebedrijf The Logic Factory van de Oosterhoutse ondernemer Eric Lambregts gaat de vervoersstromen in het Panamakanaal regelen. Een complexe operatie waarbij jaarlijks 13.000 schepen door de smalle doorsteek naar de Atlantische of Grote Oceaan begeleid moeten worden. ,,Een heel grote opdracht", beaamt Lambregts (47).

Bolleboos

De meeste Oosterhouters kennen hem als voorzitter van het Parkfeest, d'Askruizen of sociëteit de Eendragt. Voorlopig zullen de clubs het zonder Lambregts moeten doen, want de wiskundebolleboos 'Ik los graag complexe puzzels op' is in juni met vrouw en drie kinderen naar Amerika verhuisd.

Lambregts: ,,We groeien als bedrijf hard de laatste jaren. Dit jaar hebben we kantoren in Engeland en in Amerika geopend en we gaan een afdeling in Panama vestigen. Daar komt bij dat we in de VS grote klanten hebben als Kraft Heinz en nauw samenwerken met een Amerikaanse vestiging van een Frans softwarebedrijf. Als we op bezoek gaan bij klanten is het handiger dat ik in Amerika woon. Nieuwe bedrijven haal je niet binnen door een brief te schrijven. Daar moet je tijd in steken."

Philadelphia

Quote The Fourth of July lijkt het Parkfeest wel" Eric Lambregts Lambregts ging met zijn gezin in conclaaf. ,,Het is een sociaal experiment. We kijken hoe het bevalt. Over twee jaar bepalen we of we terug willen of niet." Ondertussen bevalt het nieuwe leven goed. Lambregts: ,,We wonen in een voorstad van Philadelphia. De kinderen zitten op school en ze vinden het geweldig. De oudste is vijftien en doet aan American Football. Die heeft gezegd 'Als je maar niet denkt dat ik terug ga naar het Frencken'." De familie heeft het feest voor The Fourth of July bezocht. Lambregts: ,,Dan spelen er bands en wordt er vuurwerk afgestoken. Ik zei 'Het lijkt het Parkfeest wel'. Op het Parkfeest ken ik het halve veld. Hier ken ik niemand hahaha."

d'Askruizen

De opdracht in Panama komt niet uit de lucht vallen. Lambregts: ,,We hebben veel grote klanten. De kracht van ons bedrijf is dat onze computerprogramma's een optimale planning kunnen maken voor complexe processen. Als je twintigduizend pakjes per dag moet versturen en je rijdt met een busje naar Oosterhout. Hoe zorg je dan dat de pakjes goed bezorgd worden en dat het busje optimaal gebruikt wordt? Zulke berekeningen heb ik als zzp'er gemaakt voor TNT. Nu gaan we met ons bedrijf iets soortgelijks in Panama doen. We laten onze programma's berekenen welk schip op welk moment door welke sluis moet. En wie er voorrang heeft in het smalle gedeelte in het midden. Zo'n ingewikkelde puzzel, daar geniet ik van."