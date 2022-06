Van goudjakhalzen tot vuurlibellen, dit zijn volgens boswachter Blom dé ‘nieuwe’ dieren van de Biesbosch

,,Er zit een flamingo in de Muggenwaard", meldt boswachter Joey Braat nog voordat Blom aan zijn lijstje van nieuwe en verwachte diersoorten kan beginnen. Maar Blom veert niet gelijk op van zijn stoel, want zo bijzonder is een flamingo in de Biesbosch niet meer. ,,We zien ze hier steeds vaker", zegt Blom.