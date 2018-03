Van eiland geredde man had 'iets te veel Discovery Channel gekeken'

OOSTERHOUT - De man die donderdag door de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij werd gered van een eilandje in de Biesbosch, bleek een avonturier uit Rotterdam. In eerste instantie werd gemeld dat het een ervaren visser was. ,,Ik heb geen visspullen zien liggen.’’

De man was dinsdag met een rubberbootje naar een landje in de Biesbosch gevaren. Daar heeft hij zijn tent opgezet en de nacht doorgebracht. Toen hij woensdagmiddag weer naar huis wilde, bleek zijn bootje lek. Op dat moment seinde de Rotterdammer de hulpdiensten in.

Extra kleding

Remco Verwaal, schipper bij de KNRM, was betrokken bij de reddingsactie. ,,Mijn pieper ging af met de melding dat er een watersporter in de problemen was’’, vertelt de Dordtenaar. Verwaal is snel in zijn auto gesprongen en naar het boothuis van de reddingsmaatschappij gereden. ,,Daar hebben we toch even wat extra kleding aangetrokken. Het was natuurlijk erg koud.’’

De man werd uiteindelijk aangetroffen op een van de eilandjes in de Biesbosch. ,,Hij was licht onderkoeld, maar was goed aanspreekbaar. Hij had zich goed voorbereid’’, vertelt Verwaal. Al was zijn uitrusting niet geheel toereikend. ,,De man had een rubberbootje bij zich dat je bij bijvoorbeeld de Bart Smit kunt kopen.’’

Volledig scherm Reddingsactie van de KNRM in de Biesbosch, woensdag 28 februari. © KRNM

De man is door de KNRM naar een boot van Rijkswaterstaat gebracht, waar hij weer op temperatuur kon komen. Volgens Verwaal wat het een voordeel dat de melding overdag binnenkwam. ,,Hij had mazzel, want nu was het licht. Als de duisternis was ingevallen, was het voor ons een flinke uitdaging geweest. Hij zat echt midden in de Biesbosch.’’