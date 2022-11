Van een webshop vol ondergoed naar een website over het paard van Sinterklaas: ‘Ik liet de naam tien jaar extra vastleggen’

DONGEN - Hoe slaag je er in hemelsnaam in om van een webshop met boxershorts en sokken een site te maken over het paard van Sinterklaas? Dat lijkt een heel grote stap, maar zo moeilijk was het niet, want de webshop van Evert van den Broek heette Ozosnel.nl. En laat dat nu net de naam van het nieuwe paard van de Sint zijn!