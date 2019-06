Van der Weijden zwemt ruim 6 miljoen euro bij elkaar voor kankeronderzoek

Poëziefes­ti­val in Lage Zwaluwe met dichter Rick van der Made

21:16 LAGE ZWALUWE - Liefhebbers van poëzie kunnen zondag hun hart ophalen in gemeenschapshuis Den Domp in Lage Zwaluwe. Vanaf 14.30 uur staat daar een festival op het programma rond Rick van der Made, die in 1968 in Breda werd geboren. Deze dichter woont sinds kort weer in West-Brabant, en om dat te vieren treedt er naast Van der Made zelf een aantal aansprekende dichters op.