Van der Weijden haalt genoeg voorkeursstemmen voor plek in raad Waalwijk

Twee verdachten van reeks inbraken in Dongen opgepakt

11:52 DONGEN - In Dongen zijn woensdagnacht twee mannen aangehouden met inbrekerswerktuig op zak. Dat gebeurde in de Mgr Ariënsstraat. De afgelopen dagen is er sprake geweest van meerdere pogingen tot inbraak bij winkels en horecagelegenheden in Dongen.