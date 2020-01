Van der Weijden baalt enorm na staken wereldrecordpoging: ‘De man met de hamer knalde behoorlijk hard’

Celstraf geëist tegen dronken man die in Tilburg oudere vrouw schepte en doorreed: ‘Haar leven is verwoest’

16:20 BREDA - Een 60-jarige Tilburger was dronken toen hij op 30 december een vrouw omver reed op de kruising van de Berkdijksestraat en de Rene Norenburgstraat. Hij stopte niet en reed door. Tegen hem is vrijdag bij de rechtbank in Breda twaalf maanden cel geëist, waarvan drie voorwaardelijk. Ook zou hij drie jaar niet mogen rijden.