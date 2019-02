Van de 38 zonneparken in 2019, staan er 36 gepland voor West-Brabant

Gratis zwemmen voor alle basis­school-kinderen in Geertrui­den­berg

9:08 GEERTRUIDENBERG/RAAMSDONKSVEER - Het was een grote wens van de raad en de coalitie had het al aangekondigd: alle leerlingen van de basisscholen in de gemeente Geertruidenberg krijgen in 2019 een gratis zwemabonnement. Met dit abonnement kunnen zij het hele jaar zwemmen in zwembad De Schans en zwembad De Ganzewiel. Het gaat om een proef.