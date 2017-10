'Van Brienenoordbrug kan naar A27 ter vervanging van brug bij Keizersveer of Merwedebrug'

Het zijn niet de minste namen die achter dit idee zitten: het Papendrechtse ingenieursbureau IV-Consult, mega-transporteur Mammoet, technisch adviesbureau Expericon en constructiebedrijf Hollandia Infra. Ze kwamen in actie nadat een jaar geleden grote problemen ontstonden bij de Merwedebrug tussen Gorinchem en Werkendam. Vanwege metaalmoeheid werd de brug in de A27 wekenlang afgesloten voor vrachtverkeer. Dat leidde vervolgens tot lange files op de A15 in de Alblasserwaard en de N3 in Dordrecht.

,,Er ontstond onder meer in de politiek het idee dat je maar helemaal niets meer met staal zou moeten doen. Alle bruggen zouden voortaan van beton moeten zijn’’, vertelt projectleider Caspar Breman van IV Groep: ,,Dat zou zonde zijn.’’

Markante kunstwerken

Juist stalen bruggen zijn volgens hem vaak iconische monumenten, of ze nu Van Brienenoordbrug of De Zwaan heten. Het zijn markante kunstwerken, die de horizon van een omgeving domineren.

Volgens Breman is er ook geen enkele reden om geen staal te gebruiken. Het materiaal is prima te repareren: ,,Je kunt er goed aan lassen en als het nodig is vervang je gewoon een onderdeel.’’

Zo’n renovatie is in het verleden vaker uitgevoerd. Het probleem daarbij is vooral dat zo’n klus veel verkeersoverlast met zich mee brengt. Lassen behoort onder gecontroleerde omstandigheden te gebeuren. Verkeerstrillingen zijn tijdens zo’n klus helemaal uit den boze.

Breman: ,,Dat betekent dus dat je zo’n brug lange tijd voor het verkeer moet afsluiten. Op veel plaatsen is dat gewoon niet te doen. Je kunt de ring Utrecht niet dichtgooien.’’

Volledig scherm De Van Brienenoordbrug kan weggeschoven worden om haar op een ponton naar een tijdelijke werf te brengen. Daar kan ze gerenoveerd worden, om elders een nieuwe plek te krijgen. © IV Groep

Het alternatief valt in de categorie ideeën die zo eenvoudig zijn, dat het de vraag is waarom niemand er eerder aan gedacht heeft. Bouw op een werf één nieuwe brug, bijvoorbeeld ter vervanging van de oostelijke Van Brienenoordbrug en vaar die er naartoe. Zo ging dat ook met het westelijke deel: dat werd bij Grootint (nu Heerema) in Zwijndrecht gebouwd.

Zodra die brug in de buurt is, kan de oude op pontons geschoven en weggehaald worden. Dan wordt de nieuwe op zijn plek geschoven. De oude brug wordt dan naar een tijdelijke werf gebracht. Daar kan ze onder ideale omstandigheden helemaal gerenoveerd worden, zonder dat iemand er last van heeft. Zodra de klus geklaard is, wordt ze naar een volgende te vervangen brug gebracht. Zo zou de Van Brienenoordbrug een nieuw leven in de A27 kunnen krijgen, hetzij bij Gorinchem, hetzij bij Keizersveer. De brug die daar verwijderd wordt, kan dan ook opgeknapt en elders opnieuw gebruikt worden. Vervanging is niet alleen goedkoper en minder hinderlijk: ,,Het is ook veel beter voor het milieu. Een heleboel staal hoeft niet verschroot te worden, maar wordt hergebruikt.’’

Volgens Breman kan zo’n vervangingsoperatie in ongeveer een week afgerond worden. ,,Het scheelt een hoop overlast en hoe vaker je het doet, hoe groter het voordeel wordt.’’ In de jaren 60 en 70 zijn tientallen bruggen van deze omvang gebouwd: ,,Die raken de komende tijd aan vervanging toe.’’