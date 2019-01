Van Aarle geeft update over actieplan binnenstad Oosterhout: ‘Winkelgebied moet kleiner’

Volgens de stadsmanager zou het centrum een plek moeten zijn waar bezoekers niet alleen komen om te shoppen maar ook om elkaar te ontmoeten, te spelen en te recreëren. ''Een binnenstad to be in, in plaats van to buy in'', aldus Van Aarle. Een van de kernboodschappen in zijn presentatie is dan ook dat Oosterhout naar een kleiner winkelgebied met meer sfeer en evenementen toe moet. Want de brede programmering in de binnenstad wierp zijn vruchten af, het aantal bezoekers steeg met 10 à 15 procent.

Leegstand

Sceptisch

Jan de Ridder is sceptisch: 'Hoorden we zulke plannen jaren geleden niet ook al? Is er vertraging of duren de procedures altijd zo lang', vraagt hij zich af. Van Aarle meent echter tevreden zijn met het tempo, zulke transformaties kosten in andere steden jaren. ''De intentieverklaring voor het bankenplein en Arendshof is al heel wat'', stelt de stadsmanager, ''En ook de gesprekken voor de herontwikkeling van Arendshof 1 worden nu frequent gevoerd. Kort na de zomer komt het ankermoment waarop we besluiten of we samen door kunnen'', voorspelt hij. Ook vertelt hij over andere plannen om de stad aantrekkelijker te maken, zoals het aanpakken van De Heuvel en het creëren van meer sfeer en speelplekken in het centrum. Daarnaast benoemt hij ook wat er al is bereikt; de drukbezochte evenementen, de herinrichting van de Leijsenhoek en de aankleding voor sfeervolle winkelstraten en nieuwe feestverlichting bijvoorbeeld. ''Het gaat goed in Oosterhout, we hebben jaren in een negativiteitssentiment gezeten maar dat kunnen we nu doorbreken'', besluit hij.