Valse start nieuwe politieke periode Geertruidenberg: 'U toetert vals naar mij, ik toeter vals terug'

Parkeren bij nieuwbouw­plan in Hooge Zwaluwe wordt aandachts­punt

31 mei DRIMMELEN – De bouw van de eerste achtendertig woningen in de gemeente Drimmelen zijn akkoord bevonden door de gemeenteraad. De projecten in Hooge Zwaluwe (11 koopwoningen), in de Dorpsstraat in Wagenberg (11 koopwoningen) en Made in Rabobankgebouw (16 koopwoningen) gaan de volgende fase in. Wel vraagt de raad extra aandacht voor parkeerplaatsen in Hooge Zwaluwe. ‘Nu al hoge verkeersdruk in die wijk’