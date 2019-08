Vader ondervoede kinderen Molenschot: ‘Als er niet was ingegrepen waren ze misschien overleden’

liveBREDA – In de rechtbank in Breda staat donderdag het Japanse echtpaar terecht dat ervan wordt verdacht zes van hun zeven kinderen ernstig te hebben verwaarloosd en uitgehongerd. Dat gebeurde in Molenschot.

In de rechtszaal in Breda ogen Noriku en Hidufun M. deze donderdagochtend erg timide. De kinderen zijn niet aanwezig omdat ze in Japan verblijven. Het stel heeft zeven kinderen: drie van hem met zijn vorige vrouw, drie van haar en één gezamenlijk kind.

Eten stelen

De kinderen maakten op school al een ondervoede indruk. Bedelden om voedsel, zochten naar eetbare dingen in vuilnisbakken en stalen soms eten van klasgenootjes. Vader verklaart in de rechtbank dat de kinderen als straf soms dagenlang geen eten kregen. Als kinderen eten pakten uit de koelkast omdat ze honger hadden, werden ze urenlang in een kast opgesloten En: “Tussendoortjes namen wij wel, kinderen niet.”

De ouders zouden hebben aangegeven dat de kinderen geen suikers kregen en juist heel bewust gezond zouden worden opgevoed. Bij een kind werden ook blauwe plekken gezien. De vader gaf aan dat het kind met de fiets gevallen was. Een van de kinderen verklaarde: “Ik werd door mijn vader door de kamer geslingerd, tegen de muur gegooid en in mijn gezicht geslagen. Moeder stond erbij en deed niets.”

De kinderen werden vorig jaar mei zelfs zeven weken opgesloten. In de schuur en later in de kamer. Daarbij kregen ze slechts sporadisch te eten.

Altijd moe

Een van de kinderen werd vorig jaar juni in Limburg aangetroffen. De politie trof daar een jongen aan waarvan de rug en nekwervels uitstaken. De jongen moest in het ziekenhuis worden opgenomen. Dat kind verklaarde tegen de politie dat papa altijd heel boos is en mama altijd moe. Als de rechter aan de vader vraagt wat er zou zijn gebeurd als er niet was ingegrepen zegt deze: “Daar wil ik liever niet over nadenken. Het zou kunnen dat een van de kinderen dan was overleden.”

Het stel wil niet over elkaar verklaren waar de ander bij is. Vader geeft moeder de schuld van ondervoeding en mishandeling. “Het was haar manier van opvoeden, waar ik niet tegen in ging. Daar heb ik nu spijt van.” Zijn verhaal in de rechtbank staat haaks op wat de kinderen tegen de politie vertelden.

Poging tot doodslag

Op de tenlastelegging staat een poging tot doodslag. Ze zouden ze hebben geslagen, geschopt en soms hebben opgesloten. Bij hun aanhouding, eind juni vorig jaar, werden de kinderen in ernstige toestand aangetroffen. ,,Ze hadden het niet lang meer volgehouden’', zei de officier van justitie in september, tijdens de eerste zitting.