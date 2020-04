Vader, moeder én zoon strijden tegen corona: ‘We voelen de urgentie om te helpen’

Met 37 jaar ervaring op de afdeling cardiologie van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg is Kees Luijten (58) wel wat gewend. De taferelen die hij sinds de coronacrisis ziet, zijn van een andere orde. Ze grijpen hem aan. Dat geldt ook voor zijn vrouw Marjon en zijn zoon Bram die sinds kort op corona-afdelingen in Breda en Tilburg werken. Dochter Ankie woont niet meer huis. Zij zit niet in de zorg. Ze werkt in een winkel.