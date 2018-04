OOSTERHOUT - In het onderzoek naar de smokkel van 55 kilo cocaïne via papierverwerker Puijfelik Recycling in Oosterhout heeft de politie een vijfde verdachte aangehouden. Het gaat volgens het Openbaar Ministerie om een 57-jarige inwoner van Breda die bij het familiebedrijf werkzaam is.

Volgens bronnen rond het onderzoek betreft het de vader van een van de eigenaren van het familiebedrijf. De Bredanaar is het tweede familielid dat wordt aangehouden in verband met de smokkel. In januari arresteerde de politie al een zwager (59) van de man.

Geïmporteerd

Het Openbaar Ministerie denkt dat de nieuwe verdachte vanuit het recyclingbedrijf de container met houtbriketten uit Ecuador heeft geïmporteerd waarin de drugs verstopt zaten. Hij zou ook een tweede container hebben besteld waarin de Belgische douane een paar dagen later nog eens 38 kilo coke onderschepte.

De verdachte stond volgens het OM vermoedelijk in nauw contact over de aankomst van de container met een van de drie eerder aangehouden verdachten, onder wie zijn zwager.

Misbruikt

Officier van justitie Koos Plooij verklapte eerder deze maand al bij de eerste openbare rechtszitting in de zaak dat er nog een aanhouding op til was. Ook liet hij toen weten dat er mogelijk nader onderzoek komt naar de rol van het familiebedrijf bij de smokkel.

Een van de twee eigenaren van de papierverwerker laat weten 'geen commentaar' te geven op de nieuwe aanhouding. De directeuren zijn zelf geen verdachten in het strafonderzoek. Eerder zei hun advocaat Rogier Hörchner dat hij ervan uit gaat dat de onderneming is misbruikt voor de drugssmokkel. Zijn cliënten ontkennen elke betrokkenheid.

Gevolgen

Tijdens een spectaculaire actie waarbij een pantserwagen de toegangspoort ramde, arresteerde de politie op 8 januari in Oosterhout 's avonds drie verdachten bij Puijfelik waar de geloste cokecontainer stond. Behalve een 59-jarige oom van een van de directeuren waren dat een man uit de Dominicaanse Republiek en een verdachte (58) uit Ridderkerk. De rechtbank in Amsterdam bepaalde vorige week dat deze verdachten in de cel blijven.