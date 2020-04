Vader en zoon krijgen klappen van verwarde man (34) die hun woning binnendringt in Oosterhout

Piepschuim­groep uit Den Hout houdt kaken op elkaar

11:00 DEN HOUT - Vanwege de piepschuim-overlast tijdens de carnavalsoptocht in Den Hout in februari dit jaar heeft de gemeente duidelijke afspraken gemaakt over de opruimregels. De piepschuimstrooiers van carnavalsclub Dun Bittere 85 willen geen commentaar geven.