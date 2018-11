Vader en zoon aangehouden na verkeersconflict in Raamsdonksveer

476 autobran­den in negen maanden in Brabant: verzeke­raars bezorgd

7:33 In de eerste negen maanden van dit jaar zijn in het hele land bijna 3000 auto’s in brand gevlogen, de meeste branden werden aangestoken. Dat is het hoogste aantal in de afgelopen vijf jaar, en het Verbond van Verzekeraars maakt zich zorgen. In Brabant gaat het om 476 autobranden.