Vader en dochter dragen organisatie Motorcross Made over: ‘Het is een internationale familie’

Zeven uur reden ze erover, in een omgebouwd busje waar zowel de crossmotor in kan en er genoeg plek is om te slapen. Vader Mark (47) en zoon Luke Banks (15) reisden vrijdag vanuit hun woonplaats vlakbij Londen richting Motorcross Made. ,,Het is hier vooral lol maken; het gaat niet om het winnen. En je steunt ook nog eens het goede doel", zegt Mark.

Zoon Luke rijdt dit weekend op de motor, vader staat in het zijspan. In het rennerskwartier geven ze hun voertuig een snelle opknapbeurt, omringd door busjes en motoren van vrienden en familie uit Engeland. "Zeven jaar geleden toen ik hier voor het eerst kwam, waren we hooguit met twee Engelsen. Ik kende organisator Wim Bastiaansen via via en heb zo steeds meer mensen in mijn omgeving enthousiast gemaakt over deze cross", aldus Mark. "We willen nog even deze sfeer meenemen. Hierna knappen de motor weer op en gaan we sparen voor het nieuwe seizoen."

Twintigste keer

Een internationale familie, zo noemt Debby van Kruijsbergen het. Samen met haar vader organiseert ze dit jaar voor de twintigste keer de cross. "In het begin mochten we blij zijn met vijftig deelnemers. Dit jaar zitten we op de vierhonderd, waarvan de helft uit het buitenland. Belgen vooral, die zijn echt fanatiek, maar ook Duitsers en Engelsen zien we steeds meer."

Dat motorcross een echte familiesport is, blijkt ook bij de jeugd. Kinderen vanaf vier jaar oud scheuren voorbij door de modder; ouders trouw langs de zijlijn. Zo ook de Vlaamse Fabian Goris (7), vice kampioen. Moeder zit in de jury, vader rijdt zelf ook. Ieder weekend bezoeken ze een andere wedstrijd. Fabian zelf, vindt het een kick om te rijden. ,,Het liefst over de sporen, dan moet je nog beter je best doen", klinkt het stoer. Zelfs na een koprol is hij niet van de crossbaan te slaan. Het zit in zijn bloed. ,,Want hij kwam hier al toen hij nog bij zijn moeder in de buik zat", zegt vader Filip.

Overdracht

Het is een familie waar Debby en haar vader Wim ook een klein beetje afscheid van moeten gaan nemen. Na twintig jaar dragen zij het organisatiestokje over aan een nieuw vader-dochter duo: Chris en Noortje Leijten. ,,Vanwege gezondheidsredenen lukt het mijn vader na twintig jaar niet meer. En voor mij is het ook steeds moeilijker te combineren met werk en gezin", zegt Debby.