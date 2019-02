RAAMSDONKSVEER - Stevig. Een stevige kandidaat. Dat woord gebruikte commissaris van de koning Wim van de Donk donderdagavond een paar keer toen hij de profielschets kreeg overhandigd. Om aan te tonen dat hij de boodschap van de vertrouwenscommissie van Geertruidenberg had begrepen.

De gemeente zoekt een nieuwe burgemeester met ruggengraat en ervaring in veiligheid en openbare orde. Iemand die zijn of haar mannetje staat in de (Brabantse ) strijd tegen ondermijning.

Van de Donk complimenteerde in dat verband de gemeenteraad die hierin ’moed’ had getoond. ,,U heeft meegedaan in dingen die we nog nooit gedaan hebben”. De naam noemde hij niet, maar hij verwees zonder twijfel naar jachthaven Hermenzeil, die dankzij een financiële coup van gemeente en provincie uit handen van criminelen werd gehouden.

Tegelijkertijd moet de burgemeester ook iemand zijn die zich soepel kan bewegen tussen de drie kernen. ,,Niet iedereen kan hier burgemeester worden”, aldus de Brabantse commissaris.

Quote Niet iedereen kan hier burgemees­ter worden Commissaris van de koning Wim van de Donk

Hij vond het ‘heel bijzonder’ dat hij voor de tweede keer in Geertruidenberg een profielschets kwam ophalen. Zes jaar geleden was hij degene die Willemijn van Hees voordroeg als jonge, talentvolle burgemeester van Geertruidenberg. Het was een goede zet, ze werd op handen gedragen. ,,Het was mooi om te zien dat er zo'n goeie match was”, aldus Van de Donk.

Een voorkeur voor een man of vrouw heeft de vertrouwenscommissie niet. Die gaat voor kwaliteit. Toch kon Van de Donk het niet nalaten er op te wijzen dat ‘maar’ 28 procent van de Brabantse burgemeesters vrouw is. ,,Dat is nog niet zoals het hoort te zijn.”

Ook de 65 kinderen die deelnamen aan de kleurwedstrijd maakt het niet veel uit van welk geslacht de burgemeester is. Prijswinnares Mette Wisselaar (6 jaar) van basisschool de Schoof tekende zelfs een genderneutrale burgemeester met mannelijke en vrouwelijke kleren aan. Haar tekening en die van de andere prijswinnaar Floris Singeling (11)van De Vonder zijn opgenomen in de profielschets. Bovendien gaan zij samen met hun klas pannenkoeken eten met de nieuwe burgemeester.

‘Brandschoon’