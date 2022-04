Vaart achter woningbouw in Den Hout: ‘We gaan ervanuit dat het een succes wordt’

De gemeente Oosterhout sprak zich eerder al positief uit over de woningbouwplannen in Den Hout, waarbij Dorpsbelang Den Hout de kartrekker is. Uitgangspunt is om te bouwen op het huidige hoofdveld van Irene‘58. Daarnaast worden zo'n vijftien erf- en mantelzorgwoningen gerealiseerd in voormalige boerderijen.