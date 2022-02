Ut glaoze hois in Geertruidenberg gaat lekker, al begint carnaval er aardig in te hakken

Terwijl Ron Dam en Hans Hommel de Vaderlandse Top 20 presenteren, zit Patrick Kant even uit te blazen in de zaal. Het is een wekelijks programma dat iedere week op de SLOG te beluisteren is, nu is dat op Radio Potteschijterslaand. ,,Dat ze dat wilden doen is mooi”, zegt Kant. ,,Na vanochtend het schrobbelèrontbijt en daarna het Kiel Haole in Den Haaykaant kan ik even rusten.”