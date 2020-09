Ut Fèr viert 11/11 in tweeën

RAAMSDONKSVEER - De carnavalsviering zelf staat nog op losse schroeven, maar een ding is zeker: de 11/11-viering komende november gaat door in Raamsdonksveer. Maar wel anders: in twee delen. Het Prinseroile en het Blèrconcours (liedjeswedstrijd) worden losgekoppeld.

,,We doen het heel kleinschalig", zegt Louise Schneider van de Carnavals Organisatie Raamsdonkveer (COR), ,,maar niet minder leuk".

Het Prinseroile gaat gewoon door op 11 november, maar wel in een nieuwe stijl. Schneider: ,,Die datum blijft staan, 11/11 is 11/11. Alleen houden we nu het Blèrconcours op zaterdag 14 november. Hoe en wat dat laten we nog weten", refereert ze naar de Facebookpagina van de COR.

Quote We houden het Blèrcon­cours op zaterdag 14 november Louise Schneider, COR

Op 6 juli zat de COR al met de bouwers en verenigingen voor het eerst aan tafel. Carnaval en corona, hoe nu verder? Schneider: ,,We gaan volgende week met de gemeente en de clubs weer aan tafel. Waar liggen de kansen en waar de ruimte?”

Wat er in februari gaat gebeuren, als het echte feest zou moeten uitbreken? Bij de buren in Raamsdonk is de knoop al doorgehakt. Daar vieren ze carnaval op pleinen.

,,Wij hebben andere ideeën”, zegt Schneider daarover. Of de optocht doorgaat? ,,De bouwhal is nog niet open", is haar diplomatieke antwoord. ,,We hebben nog even".