Urenlange zoektocht naar vermiste Belgische jongen (4) en oppas (34) in Sprang-Capelle is tevergeefs, politie heft cordon rond dorp op

Eindelijk weer het geluid van een rinkelende kassa bij winkels in Oosterhout: ‘Amper tijd voor kopje koffie’

OOSTERHOUT - Winkels bezoeken in de Kerkstraat of winkelcentrum Arendshof in Oosterhout: na twee maanden mocht het zaterdag eindelijk weer. Veel mensen maakten daar gebruik van. De meeste ondernemers zagen dat ook terug in hun portemonnee. ,,Ik heb maar amper tijd gehad voor een kopje koffie.”

15 januari