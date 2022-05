Uren kan Alex ‘knutselen’ in de schuur: ‘Iets maken dat stuk is, doe ik met alle liefde en plezier’

Dagelijks is hij te vinden in zijn hobbykamer, in de schuur achterin de tuin. Voor we daar aankomen, hebben we al diverse vruchten van zijn arbeid kunnen zien. Te beginnen met het huisnummer 4 dat hij maakte van een geschakelde ketting.

Chaotisch

In de hal en woonkamer staan verschillende vrolijke mensfiguurtjes opgebouwd uit schroeven, bouten en reststukjes ijzer. Vaak is Ephraim achter in de tuin bezig. Is het niet met het maken van geinige sculpturen, dan is het wel met wat opruimen. ,,Ik ben een enorme chaoot”, geeft hij heel eerlijk toe. ,,Ik kan vier hamers voor me hebben liggen en na een half uur ze alle vier kwijt zijn.”

In de schuur is zo’n beetje al het denkbare gereedschap voor hout- of ijzerbewerking wel aanwezig. Zaag-, slijp-, soldeer-, en boormachines in diverse maten. ,,Ik ben momenteel bezig met een cowboyfiguurtje”, zegt hij terwijl hij wijst op een mannetje in wording. ,,Veel ideeën doe ik online op via Pinterest. Vroeger maakte ik ze dan exact na. Tegenwoordig gebruik ik de online voorbeelden vooral om ideeën op te doen.”

Gerecycled ijzer

Om aan geschikte stukken ijzer te komen, rijdt Ephraim geregeld naar een recyclingbedrijf in Oosterhout. Alles kan bruikbaar zijn. Van tandwielen en moeren tot oude fietslampen en zelfs gourmetpannetjes. Alleen de bolletjes die hij voor het maken van hoofdjes gebruikt, die bestelt hij. Daar is anders moeilijk aan te komen.

Behalve dat hij veel figuratief werk maakt, is Ephraim ook geregeld praktisch bezig. ,,Als vader en opa zijnde wordt je al snel gevraagd even iets te maken wat stuk is. Dat doe ik dan met alle liefde en plezier. Dat heb ik altijd graag gedaan. Als er iets kapot is, dan wil ik graag kijken wát er kapot is en of ik er iets mee kan.”