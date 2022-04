Unieke vondst: zo zag de haven van Drimmelen er honderd jaar geleden uit

Nooit eerder zagen Schuller en andere kenners van Drimmelens erfgoed deze foto. ,,Het is een bijzondere opname die niemand van ons kende. We denken dat deze foto genomen is tussen 1925 en 1927. Dat is een interessante periode, want als je naar de schepen in de haven kijkt, zie je de oude zeilvaart en de eerste motorschepen. Linksvoor ligt de politieboot en op de kade staat agent Schrier.”