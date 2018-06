Unieke Vincent van Gogh racefiets van Waalwijkse designer kost ruim 19.000 euro

Wat te doen aan de vele prikkels in de klas? 'Constant knippert en flikkert er iets'

9:52 BREDA - Hoe komt het dat het ene kind vatbaarder is voor prikkels in de klas dan het andere? Een eenduidig antwoord daarop heeft Sofie Weyn nog niet, maar de eerste bevindingen van het onderzoek van de Belgische promovendus op zeventien scholen in Breda geeft al wel wat meer inzicht in het begrip 'hoogsensitiveit'.