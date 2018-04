Uniek wooncomplex in Dorst gaat morgen open

Luxe, zelfstandige appartementen mét de mogelijkheid tot het inkopen van zorg. Zonder speciale doelgroepen, voor bewoners van alle leeftijden met verschillende zorgindicaties. Dát was de droom die Eddy van Gool en Marinka van den Hazelkamp voor ogen hadden.

Voorafgaand aan de start van de bouw van het appartementencomplex, is het stel uit Dorst drie jaar geleden gestart met een dagbestedingsgroep. Op die manier kon er alvast gewerkt worden aan een stuk naamsbekendheid.

In augustus vorig jaar betrok Marloes Smolders (26) als eerste bewoonster haar appartement. De eerste weken was het nog even improviseren, compleet met een dixie als tijdelijke douche. Een en ander als gevolg van wat bouwproblemen rondom de betonnen vloer. Inmiddels is het complex helemaal af en wordt er gelachen om die eerste twee geïmproviseerde weken.

Openingsfeest

,,We waren na de bouw en de opstartfase total loss'', zegt Marinka. Om daar dan ook nog eens de stress van de organisatie van een openingsfeest bij te nemen, werd wat veel.'' Vandaar dat de feestelijke, officiële opening nu pas plaatsvindt.

Volgens John Gravesteijn, voorzitter van de cliëntenraad, is de pas geïntroduceerde klachten- en ideeënbox enkel gebruikt voor positieve feedback. De box staat in de gemeenschappelijke keuken. De ruimte is ook een fijne plek om even samen koffie te drinken. Marloes en haar hondje Tessie komen er graag even bij zitten wanneer er in de keuken gewerkt wordt.

Bakkie

,,Ik verveel me soms, en in de keuken ben je bijna nooit alleen'', vertelt Marloes. ,,En als het me te druk wordt, ga ik gewoon weer naar mijn eigen appartement.'' Toke Kuijsters (93), de oudste bewoonster, komt elke avond even een bakkie doen. ,,Dat breekt de avond een beetje'', zegt ze. Mee-eten kan altijd, mits dat op voorhand is aangegeven, maar het hoeft niet. ,,Ik kijk wat er op het menu staat en mede op basis daarvan beslis ik of ik aanschuif'', zegt Martine Heyne.