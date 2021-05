Ulvenhoutse en Chaamse bossen klaar voor het seizoen

Bloemen­lint als fleurig hart onder de riem in dorpen Drimmelen

22 mei MADE - Er hangen weer bloembakken in de Godfried Schalckenstraat in Made. Die hingen er twee jaar geleden ook. Na een jaartje zonder, zijn ze nu weer terug. ,,Want deze stenige omgeving kan wel een groene oppepper gebruiken", aldus 'gelukswethouder’ Jan-Willem Stoop van de gemeente Drimmelen.