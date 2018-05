Uitverkocht en oergezellig: het Parkfeest staat er weer

Knal en flits

‘’Het weer was dit jaar absoluut een uitdaging. De enorme regenbui op vrijdag was even een moment van deceptie’’, meent Zimmerman, ‘’Maandenlang hadden we hard naar het Parkfeest toegewerkt en toen was daar die gigantische regendouche, maar gelukkig zijn we niet bij de pakken neer gaan zitten’’, vervolgt hij, ‘’We hoorden een knal en zagen een flits. Daarna begon het heel hard te regenen. Omdat er bij zulke weersomstandigheden sprake is van een noodsituatie zijn we direct gaan opschalen en hebben we overlegd met de politie of de veiligheid nog gewaarborgd was.’’ Omdat het onweer op afstand bleef, hoefde de organisatie niet verder in te grijpen. Na zo’n drie kwartier klaarde het op en kwamen er van de 3500 bezoekers nog zo’n 1500 man terug van het schuilen om te genieten van The Ultimate Guns N’ Roses Tribute. ‘’Een knallende afsluiter die de hele avond weer goedmaakte’’, meent Zimmerman.

Ouderwets uitverkocht

Met temperaturen rond de 28 graden zochten veel festivalgangers geregeld de schaduw onder de bomen op en was het water niet aan te slepen. ‘’Vanwege de warmte hebben we zaterdag verschillende watertappunten beschikbaar gesteld en aan het einde van de dag waren zowel de flessen Spa rood en blauw als het bier zo goed als op’’, vertelt Zimmerman. Bovendien raakte die zonovergoten zaterdag halverwege de avond helemaal uitverkocht. Het festival telde zo’n 5500 bezoekers. ‘’Het mooie weer heeft er natuurlijk aan bijgedragen dat we de laatste kaarten aan de ingang verkochten, al had die hitte de verkoop ook kunnen afremmen maar dat is gelukkig niet gebeurd’’, aldus de voorzitter. Het Parkfeest raakte tijdens het jubileum met UB40 twee jaar geleden voor het laatst uitverkocht. ‘’Maar zoals men vroeger ’s nachts al in de rij stond, is het al heel lang niet meer. Dat komt ook doordat er tegenwoordig veel meer festivals zijn dan 10 jaar geleden. Het is fijn nu te zien dat we ook zonder zo’n grote naam als UB40 weer uitverkopen met een sterk en divers programma. Vijf jaar nadat het Parkfeest in nood raakte kunnen we nu zeggen dat het Parkfeest er echt weer staat’’, stelt Zimmerman, ‘’Daarom ben ik ook zo trots op deze editie en alle vrijwilligers met wie we dit weer hebben neergezet. De sfeer was grandioos met geweldige optredens van onder andere De Dijk en Kraak & Smaak, maar ook Ronnie Flex. De laatste jaren kozen we ook voor rappers als Kraantje Pappie en Ali B om zo ook de jeugd aan te spreken.’’

Volledig scherm Parkfeest Oosterhout zondag © Casper van Aggelen/Pix4Profs

Geen grote problemen

Tijdens de laatste familiedag zien de donkere wolken er onheilspellend uit maar lijkt het Parkfeest de dans steeds net te ontspringen. ‘’Vooralsnog hebben we geluk; we zitten aan de buitenrand van het regengebied en tot nu zijn er steeds slechts wat druppels gevallen. Het lijkt erop dat het vanavond ook droog blijft’’, meent Zimmerman. Het is dan ook druk in zowel het Slotpark West als Oost, onder de bezoekers zijn veel ouders met kinderen. ‘’Verspreid over de dag gok ik dat er zo’n 7 à 8000 bezoekers zijn vandaag’’, meent Zimmerman. Hij kijkt dan ook terug op een geslaagde editie zonder echte calamiteiten: ‘’’Tijdens het schuilen voor de regen op vrijdag was er hier en daar wat discussie, maar dat was snel gesusd’’, vertelt hij, ‘’En gisteren haalde een ambulance een van onze vrijwilligers op. Hij was gevallen maar dat bleek gelukkig mee te vallen. Dezelfde avond stond hij gewoon weer op het festival met een paar hechtingen.’’

Vernieuwen en verrassen