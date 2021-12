Uitvaarten ook in avonden en op zondag vanwege enorme drukte, extra koelcapaciteit in Roosendaal

aardse zaken Bij deze teler komt er geen druppel gif meer in: hun planten zijn gegaran­deerd bij-vriende­lijk

BIEZENMORTEL - Ooit ging ook bij Casper Verhoeven en Marion Nijhof het gif over de buxus. Tot hun zoontje er ziek van werd en dit telersechtpaar het roer omgooide. Bestrijdingsmiddelen en kunstmest komen er niet meer in op hun kwekerij in Biezenmortel. Wie de beestjes in zijn tuin koestert, doet er verstandig aan op zoek te gaan naar duurzame kwekers zoals zij.

29 november