Uitstoot broeikasgassen in Moerdijk en Geertruidenberg veruit het hoogste van Brabant

video Strenge veilig­heids­maat­re­ge­len in rechtbank bij start moordzaak Hooge Zwaluwe

10:55 HOOGE ZWALUWE/BREDA - Onder strenge veiligheidsmaatregelen is in de rechtbank in Breda begonnen aan de strafzaak over de dubbele drugsmoord in het vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe in 2015. Er is veel politie aanwezig in het gerechtsgebouw en ook zijn er mensen onherkenbaar bezig met het waarborgen van de veiligheid.