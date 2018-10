Uitstel renovatie bruggetje Jannezand na kritiek uit Hank

Hank komt in opstand tegen renovatie Brug Jannezand

7 oktober HANK - Hank is in opstand gekomen tegen de renovatie van de Brug Jannezand. Al weken is de brug onderwerp van discussie in het dorp. Archiefkring Hank en diverse politieke partijen hebben inmiddels de handen ineengeslagen om de werkzaamheden die morgen om 14.00 uur officieel van start gaan, tegen te houden. Zij maken zich zorgen over de renovatie die volgens hen beter omschreven kan worden als sloop. “Hank is hier fel op tegen”, vertelt Louis de Bodt van de archiefkring. “De brug is een beeldbepalend historisch icoon. Voor veel Hankenaren is dit daarom een emotioneel project.”