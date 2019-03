Uitspraak woningbouw Zwaaikom in Oosterhout kan nog maanden op zich laten wachten

VIDEO In een rolstoel ervaren hoe het is om te stemmen in de gemeente Drimmelen

17:52 DRIMMELEN – Blind, doof, slecht ter been. Iedereen moet kunnen stemmen. Maar, dan moeten de stembureaus hier wel op ingespeeld zijn. Om de toegankelijkheid van de stembureaus te testen heeft wethouder Lieke Schuitmaker in een rolstoel een rondje langs de stemlocaties in Drimmelen gemaakt.