Uitslag sonderingen Gilze-Rijenbreuk nog niet bekend

RIJEN - Hoe groot is de invloed van de Gilze-Rijenbreuk op de aanleg van de spooronderdoorgang bij het station in Rijen? Sonderingen en boringen moeten hier, in opdracht van ProRail, helderheid in brengen. Mogelijk moet de onderdoorgang dan extra verstevigd worden. En dat kost geld.

Eerder heeft de gemeente samen met ProRail al bodemonderzoek laten doen in de Stationsstraat en Julianastraat waar de onderdoorgang onder het spoor moet worden aangelegd. De sonderingen en boringen zijn een aanvulling op de gegevens die daar uit zijn voortgekomen. Het gespecialiseerde bedrijf Hoogveld-Geonius met onder meer een vestiging in Breda heeft de werkzaamheden uitgevoerd.

Rupsbanden

De kenmerkende wagen van de bodemonderzoekers stond in het centrum van Rijen, waar op negen plekken onderzoek is gedaan. Deze auto rijdt op wielen maar kan overschakelen op rupsbanden voor boringen of metingen in ruig en onherbergzaam terrein. Na zogeheten clickmetingen was duidelijk waar kabels en leidingen lagen en kon met het werk begonnen worden.

Volledig scherm Een kaartje waar precies gesondeerd is of geboord. © Gilze en Rijen

Jos Verbeek van Hoogveld-Geonius legt uit dat bij de sondering een stalen pen met aan de voorzijde een conusvorm met meetapparatuur de grond in gaat. ,,Door de weerstand en de wrijving te meten weten we welke grondsoort zich er bevindt. Klei, veen, zand noem maar op, elke soort heeft zijn eigen kenmerk.”

Fundering

Daarnaast is het bij zand van belang te weten hoe dicht de korrels op elkaar liggen. Dat bepaalt mede de vastheid van de bodem, hoe zwaar de fundering moet zijn of (diep) heien nodig is. ,,De diepte van de sondering hangt af van het doel. Bij nieuwbouw tot 15 meter, maar ook weer niet overal. Zit er veen of klei dat inklinkt in de bodem, zoals in Alphen aan den Rijen dan gaan we soms tot 40 meter.”

Voor een groot gebouw of een tunnel moet vaak ook dieper worden onderzocht. Over het project mag Verbeek geen reactie geven. ,,ProRail heeft ons alleen ingehuurd voor de meting. Die gegevens schrijven wij in een rapport. Inhoudelijk kan ik er dus niets over zeggen.”

Een woordvoerder van ProRail zegt dat het rapport nog bestudeerd wordt. ,,Het is te vroeg voor een reactie of besluit.”