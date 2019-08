Uitslaande schuurbrand in Gilze

Oosterhout trekt besluit extra geld Bromtol in: ‘We hebben er niet goed over nagedacht‘

6:47 OOSTERHOUT - Oosterhout trekt het besluit om 1,4 miljoen euro extra uit te trekken voor de Bromtol-rotonde voorlopig in. ,,Dit was niet handig, we hebben er niet goed over nagedacht”, zegt wethouder Robin van der Helm (VVD).