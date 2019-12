Uitleg over Buurtkamer had beter gemoeten

Onnodig veel onrust

GroenLinks en GBV vinden dat er ‘onnodig veel onrust’ is gezaaid. De gemeente kondigt aan dat de Buurtkamer dicht moet en een paar weken later wordt gemeld dat het project toch nog een jaar door mag gaan. ,,Dat heeft echt iets met de mensen gedaan", zo betoogt Willem-Jan van der Zanden (GroenLinks). Om het betoog kracht bij te zetten, hebben GroenLinks en GBV een filmpje gemaakt waarin bezoekers vertellen wat de Buurtkamer, een ontmoetingsplek voor ouderen, licht-dementerenden en mensen met een beperking, voor hen betekent. ,,Ik kom hier graag naar toe. Anders zit ik de hele week thuis", zegt Grada Oomes. ,,Het is een tweede familie waarbij iedereen wordt geaccepteerd", zo schetst Ada Keurentjes de voordelen van het project.

Van tevoren telefonisch contact gehad

Wat GroenLinks en GBV steekt, is de manier waarop het besluit is meegedeeld aan de uitvoerders en bezoekers van de Buurtkamer. Van der Zanden: ,,Surplus is schriftelijk geïnformeerd. De boodschap kwam zeer plotseling.” Piena ontkent: ,,Ik heb van tevoren telefonisch contact gehad met Surplus en ze op de hoogte gebracht. We hebben er bewust een week mee gewacht voor we het op de besluitenlijst aankondigden. Ik ben uitgegaan van de professionaliteit van de medewerkers van Surplus om het besluit vervolgens over te brengen aan de bezoekers.”

Thebe waarschijnlijk nieuwe uitvoerder

Van der Zanden vraagt zich ook af waarom er niet meteen is gezegd dat de Buurtkamer per 1 januari 2020 voortgezet wordt totdat er een visie is over dagbesteding. Piena geeft toe dat er leermomenten waren. ,,We hadden moeten benadrukken dat het een tijdelijke voorziening is. En we hadden eerder op zoek moeten gaan naar alternatieven.” Daarmee waren GroenLinks en GBV tevreden waardoor het interpellatiedebat als een nachtkaars uitging. Piena had nog een nieuwtje. ,,Waarschijnlijk gaat Thebe de uitvoering van de Buurtkamer op zich nemen.”