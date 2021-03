Uitgewoonde voormalige seksclub Badda Bing in Hulten gaat plat

Aanleg 12 kilometer snelfiets­rou­te Bre­da-Til­burg is begonnen, maar het duurt nog tot 2025 voordat alles klaar is

12:09 RIJEN - Ballast Nedam is begonnen met de aanleg van de eerste 12 kilometer snelfietsroute F58 tussen Breda en Tilburg. Het komende driekwart jaar wordt het verbrede fietspad vanaf de grens van Rijen tot hartje Tilburg aangelegd. Vanaf juli is het deel van Hulten naar het station in Gilze en Rijen aan de beurt. Vanaf het station in Rijen via Dorst naar Breda gaat het met stukjes en beetjes.