Uitgestelde Oosterhoutse Trail gaat op herkansing

In de laatste week van juni keek Peter Vermonden heel vaak naar het weerbericht. ,,Gelukkig hebben we op tijd besloten om het niet door te laten gaan. Het was best wel heftig. Als we tot het laatste moment hadden gewacht, dan was het een drama geweest.” Zaterdag 29 juni werd het uiteindelijk ruim 35 graden in Oosterhout en omgeving. ,,Dat was veel te gek geweest. Niet alleen voor de deelnemers, ook voor vrijwilligers die de hele dag in de hitte moeten staan.”