Uitgestelde finale de Nieuwe Strot thuis live te volgen

OOSTERHOUT - De winnaar van de Nieuwe Strot 2020 had eigenlijk op het podium van het Parkfeest in Oosterhout moeten staan afgelopen juni, maar dat festival ging door corona niet door. De winnaar van de talentenjacht is om dezelfde reden ook nog niet bekend. Zondag 20 december gaan de zangtalenten alsnog de strijd met elkaar aan.

De finalisten staan zondagmiddag op het podium van theater De Bussel in Oosterhout. Ze treden op voor een lege zaal, want publiek is wegens de beperkende maatregelen nog altijd niet welkom. Wie de finale wil zien, kan deze thuis live volgen.

Vier zangeressen

Van 15.00 tot 18.00 uur halen de vier zangeressen in de finale - Sylvana Wirken, Nienke Hillemans, Annemone Kramer en Nadine Tervoort - alles uit de kast om de Nieuwe Strot 2020 te winnen. Zij hebben aan het begin van dit jaar de voorrondes doorstaan en kwamen als besten uit de halve finale in maart.

De winnaar volgt Sem Rozendaal op, die in 2019 de titel pakte. De zanger uit ’s Gravenmoer, die momenteel deelneemt aan The Voice of Holland en zich tijdens de blind auditions kwalificeerde voor de tweede ronde, treedt in de pauze van de Nieuwe Strot-finale op. Hij verzorgt aan het einde ook de prijsuitreiking.

Talentband

Rozendaal en de finalisten worden op het podium muzikaal begeleid door de Talentband. Voor de winnaar ligt alsnog een optreden op Parkfeest in het verschiet, mits de editie van 2021 wel doorgaat.

De online-uitzending van de Nieuwe Strot begint zondag 20 december om 14.45 uur. De livestream is gratis te volgen via de site van theater De Bussel: theaterdebussel.nl/denieuwestrot. Ook de ORTS zendt de finale live uit via de kanalen Ziggo 41 en KPN 1352.