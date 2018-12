Uitbuiken in de Biesbosch bij kerstwandeling Hank

“Na een dag lekker eten willen mensen toch weer in beweging komen”, zegt Joop de Vries, voorzitter van de Hankse natuurvereniging VMB. De vereniging organiseert al sinds 2001 de kerstwandeling rond de Aakvlaai in de Hankse Biesbosch. “Het is een traditie geworden. De afgelopen maanden ben ik regelmatig door mensen aangesproken die wilden weten of er dit jaar ook weer een wandeling zou zijn. Zo lang de tocht zo veel mensen trekt, blijven we dit zeker organiseren.”

Ook voor Henny van der Plas uit Dussen is het inmiddels een traditie om op Tweede Kerstdag het rondje Aakvlaai te wandelen. “Al zo’n vijf jaar gaan we met wat buren hierheen om een frisse neus te halen.” “Even genieten van de natuur”, vult buurtgenoot Ria van den Bulk aan. “En het overvaren is ook zo leuk”, merkt Hilde Heijmans op. Omdat het niet mogelijk is de Aakvlaai helemaal rond te lopen, worden de wandelaars in de laatste kilometer met de Fluisterboot naar de overkant gebracht.

De kerstwandeling rond de Aakvlaai bij de haven van Hank trok zo'n zeshonderd wandelaars.

Kinderen

De wandeling is zes kilometer lang, maar gezinnen met kleine kinderen kunnen ook kiezen voor de kortere route van twee kilometer. Toch waagt de vierjarige Ernst Verschoor uit Hank zich al aan de lange tocht. Op zijn blauwe laarsjes stapt hij dapper door de modder, op weg naar de warme chocomel die halverwege de route wordt uitgedeeld aan de wandelaars. “Deze wandeling hoort bij onze kerst”, vertelt mama Victoria. “We hebben speciaal hiervoor afgesproken om later te eten, zodat we op ons gemak deze tocht kunnen lopen.” “Dan is de kleine straks bij het kerstdiner lekker rustig”, lacht papa Corné.

Even pauze tijdens de kerstwandeling langs de Aakvlaai in de Hankse Biesbosch.

