Uitbreiding Rodenburg onder vuur: ‘Aanslag op het landschap’

Een laatste groet aan een familielid, vriend of bekende

7:17 BREDA - 'Afscheid nemen in besloten kring' lezen we dagelijks onderaan de overlijdensadvertenties in de krant. Alleen directe familie is aanwezig bij dit laatste afscheid. Buren, vrienden en verdere familieleden zijn vaak niet welkom vanwege de strikte coronamaatregelen. Het zijn begrijpelijke maar wel pijnlijke maatregelen.