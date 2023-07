Uit dit bouwjaar komen de meeste voertuigen in Oosterhout

Vlak voor een warm weekend een negatief zwemadvies in Hooge Zwaluwe

HOOGE ZWALUWE - Een plons nemen tijdens het komende warme weekend in de plas aan de Reeweg in Hooge Zwaluwe wordt sterk afgeraden. In dit water is een forse bloei van blauwalg aangetroffen door de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.